Anthropicu rekordiline börsiletulek tõmbab neljapäeva õhtul investorite pilgud USA börsile, kuid Eesti investorid eelistavad esialgu ostmise asemel sündmusi kõrvalt jälgida. Kuigi ettevõtte kasv on muljetavaldav, tekitavad kõrge hind ja ebakindel turuolukord ettevaatlikkust.
Bolti kaasasutaja Martin Villig leiab, et heategevus võiks muutuda sama loomulikuks kui investeerimine. Äripäeva raadio saates „Edukas Eesti 2027-2031“ arutati, miks eestlased oma annetustest rääkida ei julge, kuidas panna jõukus ühiskonna heaks tööle ning milliseid muudatusi võiks riik annetamise soodustamiseks teha.
Leedu hoonete hoolduse, inseneri- ja tehnoloogialahenduste kontsern Civinity alustas uue võlakirjaemissiooni avalikku pakkumist, millega soovib kaasata kuni 8 miljonit eurot, eesmärgiga laiendada äritegevust Eestis ja rahastada kokku kolme ettevõtte omandamist.