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Sten Tikerpe: väikeettevõtted upuvad andmekaitse sohu

Tundlikke andmeid tuleb kõigiti kaitsta, kuid väikeettevõtjate jaoks on sellega kaasneva paberimajandusega ikka vint üle keeratud, kirjutab advokaadibüroo NOVE vandeadvokaat Sten Tikerpe.
Kahe töötajaga pagarikoda peab ennekõike saama keskenduda saiakeste küpsetamisele, vastasel juhul ei saa temast kunagi kahe tuhande töötajaga kondiitritööstust, toob Sten Tikerpe näite.
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