Sten Tikerpe: väikeettevõtted upuvad andmekaitse sohu

Ettevõtted võivad vastutada isikuandmete lekke eest ka siis, kui nad kasutavad küberturvalisuse tagamiseks teenuseosutajat. Ehkki siin valitseb õiguslik ebaselgus, saab anda neli soovitust, mida teenuseosutajat valides järgida, kirjutavad Sille Eerik ja Liis Leedo advokaadibüroost Njord.