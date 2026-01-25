Sten Tikerpe: väikeettevõtted upuvad andmekaitse sohu

Karmistunud andmekaitse reeglid võivad osutuda komistuskiviks nii uute investeeringute kaasamisel kui ettevõtte väärtuse hindamisel, kirjutab advokaadibüroo Hedman isikuandmete kaitse ekspert Andres Ojaver.
Ettevõtted võivad vastutada isikuandmete lekke eest ka siis, kui nad kasutavad küberturvalisuse tagamiseks teenuseosutajat. Ehkki siin valitseb õiguslik ebaselgus, saab anda neli soovitust, mida teenuseosutajat valides järgida, kirjutavad Sille Eerik ja Liis Leedo advokaadibüroost Njord.
Töötaja lahkub ettevõttest. Personaliosakond vormistab dokumendid, IT sulgeb kasutajakonto, kuid kas keegi mäletab eemaldada tema ligipääsuõigused kõigist ustest, parklast ja muudest süsteemidest? Kui ettevõttes kasutatakse mitut eraldiseisvat turvalahendust, võib ühe inimese lahkumine tähendada tervet rida käsitsi tehtavaid muudatusi. Piisab ühest ununenud toimingust, et mõni ligipääsuõigus jääks kehtima kauemaks, kui peaks.