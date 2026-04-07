Tiina Veikat: hea õpetaja on nagu hoolikas žonglöör

Kui ühendame tehnoloogia arengu, majandusega põimitud kõrghariduse ning investeeringud teadus- ja arendustegevusse, ei pea me rahvastiku kahanemist kartma, kirjutab ettevõtluskõrgkooli Mainor rektor Andrus Pedai arvamuskonkursile Edukas Eesti saadetud artiklis.