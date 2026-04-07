Tiina Veikat: hea õpetaja on nagu hoolikas žonglöör

Kui ühendame tehnoloogia arengu, majandusega põimitud kõrghariduse ning investeeringud teadus- ja arendustegevusse, ei pea me rahvastiku kahanemist kartma, kirjutab ettevõtluskõrgkooli Mainor rektor Andrus Pedai arvamuskonkursile Edukas Eesti saadetud artiklis.
Iga nelja aasta tagant uue õppeaine omandamine annaks tasemeharidusele võimsa signaali tööturu vajadustest ja aitaks oskuste parandamise kaudu vähendada rahvastiku kahanemise mõju, kirjutab TalTechi emeriitprofessor Enn Listra arvamuskonkursile “Edukas Eesti” saadetud arvamusartiklis.
Riias Preses Nama Kvartālsi arendav AS PN Project alustab uut tagatud võlakirjaprogrammi emissiooni, pakkudes investoritele 9% tootlust lunastustähtajani. Võlakirjade märkimine kestab 30. septembrist 9. oktoobrini. Võlakirjapakkumine annab investoritele võimaluse investeerida ühte Riia olulisemasse uude A-klassi bürooprojekti.