Kairi Uustulnd: kaitsevaldkonna kiired muutused loovad võimalusi laiale ettevõtete ringile

Eesti ettevõtete jaoks muutub üha olulisemaks oma toodete ja teenuste sidumine riigi kaitse- ja julgeolekuprioriteetidega, kirjutab kommunikatsiooniagentuuri Meta Advisory valitsussuhete erinõustaja Kairi Uustulnd.
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- millistes kaitsevaldkondades ja hangetes avaneb Eesti ettevõtetele lähiaastatel kõige rohkem võimalusi;
- kuidas on Ukraina sõja õppetunnid muutnud Eesti kaitsehankeid kiiremaks, paindlikumaks ja innovatsioonipõhisemaks;