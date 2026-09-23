Riik paneb SKAISi veel 28 miljonit. Kriitikud: “Projekt on juba ette feilinud”

Börsil noteeritud kommunaalettevõte Tallinna Vesi selgitab, kuidas eelanalüüsita tarkvarauuendus võib eelarve ja ajagraafiku uppi ajada. “Me ei teinud eelanalüüsi, sest olemasolevas versioonis töötas kõik väga hästi ja sama tahtsime ka uues. Me ei pidanud eelanalüüsi niivõrd oluliseks ning see maksis kätte,” rääkis börsifirma finantskontroller Marjo Kallasmaa.