Meta leidis uue viisi, kuidas minu laiskuse pealt raha teenida

Kahe nädalaga USA äpipoodide tippu jõudnud Meta uus AI-agent Muse seab tõenäoliselt ohtu rida ettevõtteid, kes on aastaid teeninud hästi just selle pealt, et klient ise enda tellimusi ja broneeringuid teha ei viitsi.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- millised ettevõtted võivad Meta uue AI-agendi Muse tõttu kaotada otsese kontakti kliendiga ja miks see nende ärimudelit valusalt tabab;
- kuidas Mark Zuckerbergi lauale pandud ärimudel võib muuta seda, kes hakkab tulevikus agentide tehtud ostude pealt päriselt teenima.