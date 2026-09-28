Leedu tahab Rail Balticu naabritest varem valmis saada

Varem välja käidud Rail Balticu valmimistähtaeg ei olnud pelgalt poliitiline lubadus, vaid selle põhjal tegid paljud omavalitsused planeeringuid ning ka ettevõtted arvestasid tähtajaga, sõnastasid ajakirjanikud nädalat kokku võtvas arvamussaates.
Kohilasse voolab korraga nii uusi elanikke kui ka eraraha. Valda kerkivad tehased ja kortermajad ning lähiaastatel lisandub paarsada töökohta. Veel suuremat kasvuspurti lubanud Rail Baltic aga hilineb.
Eelmisel aastal moodustasid Balti riikide investorid 92% piirkonna ärikinnisvara tehingute koguväärtusest, kuid sadu miljoneid eurosid maksvad kinnisvaraobjektid on seni olnud ligipääsetavad ainult suurkapitalile. Avalikult jaotatavad Lords LB Asset Managementi hallatava Baltic Core Property Fundi investeerimisfondi osakud võimaldavad sellele turule siseneda ka jaeinvestoritel. Fondi esimene kavandatud investeering on Vilniuse ärikeskus Artery, mis tegutseb 98 protsendilise täituvusega.