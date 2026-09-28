Rain Rannu teeb Bolti sünniloost mängufilmi

Väke eelarve võib viia loomingulisemate lahendusteni ja ka 500 euroga on võimalik väga hea film teha, kuid korraliku rahastusega on see töö oluliselt mugavam, rääkisid režissöör Meel Paliale ja produktsioonifirma Tallifornia kaasasutaja Tõnu Hiielaid.