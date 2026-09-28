Rain Rannu teeb Bolti sünniloost mängufilmi

Tehisaru ajastul võiks ühe nädalavahetuse pühendada kunstile, mille puhul on üsna oluline, et selle taga on päris inimene. Sel nädalavahetusel toimub Aparaaditehases Tartu Illustratsioonifestival, mis kestab tänavu esimest korda kaks päeva.
Euroopas, sealhulgas Eestis, seisab filmitööstus silmitsi riikliku rahastuse vähenemisega. Alternatiivne võimalus on kaasata eraraha ning seda varianti kasutatakse ka Eestis viimastel aastatel üha enam.
Väke eelarve võib viia loomingulisemate lahendusteni ja ka 500 euroga on võimalik väga hea film teha, kuid korraliku rahastusega on see töö oluliselt mugavam, rääkisid režissöör Meel Paliale ja produktsioonifirma Tallifornia kaasasutaja Tõnu Hiielaid.
Sel nädalal 19 miljoni euro väärtuses võlakirjade pakkumist alustanud Lords LB Asset Managementi investeerimisettevõtte Tewox äritegevuse aluseks on Leedus ja Poolas tegutsevad kaubandusobjektid. Ettevõtte juht Paulius Nevinskas selgitab, miks peetakse kaubandusparke Euroopa turgudel, eelkõige Poolas, praegu üheks vastupidavaimaks ärikinnisvarasegmendiks ning millele peaksid investorid tähelepanu pöörama.