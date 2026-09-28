Investor Säm: ma ei taha, et inflatsioon mu raha põletab, mulle meeldib seda ise teha

Investeerimisfestivali keskmesse ei tõusnud tänavu mitte ainult suured võidud, vaid ka tehtud vead – investorid ja ettevõtjad rääkisid avameelselt rahakaotustest, valedest otsustest ja hetkedest, kus tuli õppida läbi ebaõnnestumise.
Igapäevaselt räpiartisti ja sisuloojana tegutsev 24aastane Säm nimetab end tagasihoidlikult hobiinvestoriks, kes siiani alles katsetab ja õpib investeerimismaastikul kõndima. Rahulikult toimetades on ta aga nelja aastaga kasvatanud oma portfelli kuuekohalise summani.
Eesti inimesed kaotasid mullu petturitele 31 miljonit eurot ehk ligi kolm korda rohkem kui aasta varem ning RIA hinnangul jätkub tänavu üldjoontes sama suund. Samal ajal muutuvad pettused üha usutavamaks ja professionaalsemaks ning ettevõtete kaitsmisel ei saa loota üksnes töötajate tähelepanelikkusele, rääkisid eksperdid Äripäeva raadio saates „Küberruum“.