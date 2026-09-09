Infohaldur kaitsekäkis kadunud lepingutest: riigil on juba 25 aastat turvalisem kanal olemas olnud

Riik, kes ehitas 25 aastat tagasi maailmale eeskujuks andmevahetuskihi, ei suuda oma audiitorile öelda, kus on üks oluline leping. Kahjuks on sellised mustrid korduvad ja äratuntavad ka teistes organisatsioonides, kirjutab info- ja dokumendihaldusplatvormi Webware'i tegevjuht Kert Valbet.

Tellijana saad artiklit lugedes teada: miks peab Kert Valbet RKIKi kadunud lepingu juhtumit märgiks palju laiemast ja korduvast probleemist Eesti organisatsioonides;

kuidas oleks ligi 25 aastat olemas olnud riiklik andmevahetuskanal aidanud tõendada, kes lepingu saatis ja kas see ka kohale jõudis. (2 punkti)