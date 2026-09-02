Kaitseminister Hanno Pevkur astub tagasi

Riigikontroll tuvastas riigi majandusaasta koondaruande auditis kaitseministeeriumi valitsemisala asutuste tegevuses hulgaliselt tõsiseid probleeme, mis suurendavad riigi raha ja vara kuritarvitamise riski.
Kaitseminister Hanno Pevkur peab võtma poliitilise vastutuse selle eest, et kaitseinvesteeringute keskus ja ministeeriumi raamatupidamine pole suutnud muutunud kaitseolukorraga kohaneda, ning tagasi astuma, kirjutab Äripäev juhtkirjas.
Tootmise efektiivsust otsides vaadatakse suuri seadmeid, energiakulu ja tööjõudu. Samal ajal võivad sajad väikesed korduvad tegevused neelata iga päev töötunde. Tööstuslik markeerimine on üks selline protsess, ent siin ei piisa ainult kiirusest. See, mis saab detailile sekunditega, peab mõnikord püsima seal aastakümneid.