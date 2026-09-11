Juhani Jaeger: Eesti ettevõtluspoliitikas on munad kanu õpetamas

35 aastaga on Eesti majandus liikunud peaaegu täielikust vabadusest sellisesse bürokraatiaveskisse, mida me oma riiki taastades ei kujutlenud isegi halvas unenäos. Probleemi juured peituvad ametnikkonna eluvõõruses, kirjutab Bigbank AS nõukogu liige ja kultuuriettevõtja Juhani Jaeger (Isamaa).

Tellijana saad artiklit lugedes teada: millist konkreetset lahendust pakub Juhani Jaeger välja, et vähendada ametnike eluvõõrast sekkumist ettevõtlusse;

kuidas toob Jaeger näidete abil välja, et nii Eesti kui ka Euroopa tasandi reeglid kasvatavad ettevõtjate halduskoormust. (2 punkti)