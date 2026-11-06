Otsus tehtud: Aivar Sõerd läheb Reformierakonnaga valimistele

Kaks reformierakondlast ja endist rahandusministrit, Mart Võrklaev ja Aivar Sõerd, leiavad, et riigieelarve tasakaalu parandamiseks tuleks keskenduda eelkõige kulude kärpimisele, mitte maksude tõstmisele.
Edukas ettevõte ei sünni üksnes heast ideest ning kiire kasv ei tähenda alati muretut tulevikku. Äripäeva raadio saates „Ettevõtlik Tallinn“ räägivad oma kogemustest kaks Tallinna ettevõtlusauhindadel tunnustatud ettevõtjat: särava startija tiitliga pärjatud Fumé restorani eestvedaja Martti Siimann ning Tallinna tootja tunnustuse pälvinud tehnoloogiaettevõtte Rantelon esindaja Karl Taklaja.