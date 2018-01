Halvad uudised bitcoini ETFile

Kaspar Allik 19. jaanuar 2018, 12:15

Uute investeerimisfondidega tegelev komisjon võttis loodetust kriitilisema positsiooni bitcoini ETFide suhtes, kirjutab Wall Street Journal.

USA Väärtpaberite ja Börsitehingute Komisjon (SEC) andis oma vaadetest teada neljapäeval avalikuks tehtud kirjas. Komisjon seadis kahtluse alla, kas bitcoini volatiilsus ja potentsiaalne ebalikviidsus sobivad fondidesse, mis peavad kauplemispäeva lõpuks välja arvutama portfelli õiglase turuhinna ning võimaldama investoritel kerge vaevaga oma osakuid müüa.

„Me leiame, et enne kui nendele küsimustele pole rahuldavaid vastuseid, ei ole sobiv luua fonde, mis investeerivad olulisel määral krüptovaluutadesse ja nendega seotud toodetesse,“ ütles komisjoni investeerimishalduse juht Dalia Blass kirjas.

Mitu ETFe välja andvat firmat on tahtnud luua bitcoini investeeriva börsil kaubeldava fondi, lootes saada osa krüptovaluutade ümber olevast spekulatiivsest hullusest, kuid komisjon on jäänud skeptiliseks. Ühtlasi on komisjon väljendanud kahtlusi ICOde ehk krüptoraha esmapakkumiste kohta, leides, et tegu on rahakaasamistega, mis peaksid alluma investorkaitset pakkuvatele seadustele.

Fondipakkujate lootus oli, et komisjon annab nõudmistes järele pärast seda, kui eelmisel aastal tulid turule futuurid. Futuuride lepingud alluvad teisele institusioonile, toormete futuuridega tegelevale komisjonile, mille kaudu on Wall Streetil lihtsam uusi tooteid turule tuua.

Väärtpaberite ja Börsitehingute Komisjon tõi välja rea küsimusi, millele fondid peavad vastama, enne kui komisjon neile heakskiidu annab. Ühtlasi hoiatati fonde, et need ei otsiks ETFide väljaandmiseks regulatsioonist lünki.