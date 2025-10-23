Tagasi 23.10.25, 14:00 Indrek Lepik: Vene naftasanktsioonidega avaldas Trump esimest korda reaalselt survet USA otsus kehtestada sanktsioonid Venemaa suurimatele naftafirmadele Rosneftile ja Lukoilile on Donald Trumpi esimene reaalne surveavaldus Venemaa vastu, rääkis Äripäeva välistoimetaja Indrek Lepik. “Need ei ole sõnad, need on teod,” sõnas ta.

USA kehtestas sanktsioonid Venemaa naftahiidudele Rosneftile ja Lukoilile, et survestada Moskvat alustama rahukõnelusi Ukrainaga.

Foto: AFP/Scanpix

Indrek Lepingu hinnangul ei ole tegemist pelgalt kahe ettevõtte karistamisega, vaid see on osa laiemast ja süsteemsemast strateegiast.

Lepik selgitas, et sanktsioonidega on kaasnenud ka niinimetatud teisesed tollid India suhtes. India ostab suure osa Vene naftast, rafineerib selle ümber ja müüb saaduse edasi Euroopa turule. “See on juba natukene süsteemsem lähenemine, kui lihtsalt valida välja kaks ettevõtet ja neile sanktsioonid peale lüüa,” ütles ta.

Ajastust peab Lepik samuti kõnekaks. Euroopa Liit ja Suurbritannia valmistavad samal ajal ette uusi sanktsioonipakette, mis tugevdavad rahvusvahelist survet Venemaa energeetikasektorile.

“Nii et hoog ja momentum on praegu olemas,” lisas Lepik.

Intervjuus arutleti pikemalt ka selle üle, mis võib edasi saada ning kuidas kujunevad Donald Trumpi ja Vladimir Putini suhted.

Küsis Martin Teder.