Tagasi 23.10.25, 14:12 Rohetiigri eestvedaja: üht lahendust arutame 10 aastat, see ei ole nii keeruline Energeetikas takerduvad planeeringud ja puudub selge siht ning transpordis ei ole me kümne aastaga suutnud luua ühtset piletisüsteemi, nagu on tavaks välismaal, ütlevad Rohetiigri eestvedajad.

Teekaardid annavad ettevõtjatele kindlustunde ja näitavad riigile, kuidas erasektor on valmis eesmärkide täitmisse panustama, ütlevad Rohetiigri liikmed Andres Veske (vasakul) ja Kersten Kattai.

Foto: Äripäev

Eesti ettevõtted ja liidud on koos Rohetiigriga pannud paika, kuhu majandus liigub järgmisel 15 aastal. Terava luubi all on energeetika, transport, ehitus, maakasutus ning tööstus ja ringmajandus. Kuu aja pärast on valmis neid ühendav peateekaart, mis võtab valdkonnad kokku ning näitab riske ja vajalikke tegevusi.

“Teekaartide mõte on pakkuda pikaajalist kindlustunnet nii ettevõtjatele kui ka näidata riigile, mida ettevõtjad ja erasektor on valmis tegema selleks, et riik saaks endale püstitatud ülesanded täita,” ütles Rohetiigri eestvedaja Andres Veske saates “Kestlikul kursil”.

Kindlustunnet pole tema sõnutsi pikalt olnud energeetikas, kus pole aru saada, kuhu liigume, milliseid energialiike arendame ja miks planeeringud takerduvad. “See on riigi tasemel üks väga suur küsimus, sest täna otsustatakse ühte, homme öeldakse juba midagi teist, kui tulevad uus valitsus ja uus ideoloogia,” nentis Veske.

Artikkel jätkub pärast reklaami

Samuti on selgusetus transpordis, kus oleme maha kukkunud trajektoorilt, mida transpordi teekaart pea kaks aastat tagasi ette nägi, tõi saates välja Rohetiigri peateekaardi koostaja ja autoettevõtete liidu juht Kersten Kattai . “Tuumprobleem transpordis ei ole mitte see transport, mis tegeleb ettevõtlusega – raskeveondus ja bussid –, vaid ennekõike meie kõigi isiklikud sõiduautod, kus tuleb enam kui kaks kolmandikku süsinikuheitmest,” rääkis ta.

Lahendus oleks tema sõnul platvorm, mis ühendaks kõik transpordivahendid, ka tõuksid ja taksod. Samuti ühtne pilet, mida saaks kasutada igal pool. Nagu välismaal tehakse, ainult me ei ole seda siiani suutnud, tõdes Kattai. “Sellise keskkonna loomist arutame enam kui kümme aastat, see ei ole nii keeruline.”

Samuti räägime saates hoonete energiatõhustamisest. Hinnangute järgi on vaja renoveerida 25 miljonit ruutmeetrit hoonefondi ning renoveerimise maht on 2050. aastani 24 miljardit eurot. Kuidas kasutada kümneid miljardeid mõistlikult ja miks teeb odav elekter hoopis karuteene, kuuleb lähemalt saatest.

Ka on juttu maakasutusest ja metsandusest ning töösturite huvidest ning tööstusest ja ringmajandusest, mille teekaart alles valmib.