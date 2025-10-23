Valitsus kärbib tööhõive programmist miljoneid

Majandus- ja siseministeerium soovivad tööstus- ja laondussektorisse lubada tuhandeid võõrtöölisi, kellele praegusega võrreldes peab maksma palka oluliselt vähem. Kriitikute hinnangul ei ole kohalikud töötajad siis enam kaitstud ning tegelikult saaks eelnõus soovitu ära teha olemasolevate seadustega.
Valitsus vähendab bürokraatiat ja lihtsustab ehitust: varjendid, vanade hoonete seadustamine, projekteerimistingimused, ehitusseadustiku muudatused peaksid erinevatest hoonetega seotud nõuetest maha hammustama kuude ja aastatepikkuseid menetlusi.
Kui veel mõned aastad tagasi seostati 5G-d pigem tulevikutehnoloogia ja lubadustega, siis tänaseks on see muutunud praktiliseks osaks meie igapäevasest digielust. Kasutajate jaoks ei ole 5G enam lihtsalt kõrgem number mobiilside generatsioonide reas, vaid platvorm, millel toimivad teenused, mida peame iseenesestmõistetavaks – alates TV voogedastusest ja videokõnedest kuni nutikate koduseadmete ja pilvemängudeni.