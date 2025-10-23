Äripäev
  • OMX Baltic−0,17%291,88
  • OMX Riga−0,49%908,05
  • OMX Tallinn−0,25%1 896,33
  • OMX Vilnius0,1%1 262,5
  • S&P 500−0,53%6 699,4
  • DOW 30−0,71%46 590,41
  • Nasdaq −0,93%22 740,4
  • FTSE 1000,62%9 573,59
  • Nikkei 225−1,35%48 641,61
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%94,25
  • 23.10.25, 13:10

Valitsus kärbib tööhõive programmist miljoneid

Palgatoetuste ja väljaõppeprogrammide lõpetamisega soovib valitsus lähiaastail kokku hoida 8‒11 miljonit eurot.
Uudised
  • 17.10.25, 13:15
Valitsus tahab võõrtöölistelt võtta palgalatti maha – kriitikud hoiatavad kohalike väljatõrjumise eest
Tööandjad: sobib regionaalsete palkadega rohkem
Majandus- ja siseministeerium soovivad tööstus- ja laondussektorisse lubada tuhandeid võõrtöölisi, kellele praegusega võrreldes peab maksma palka oluliselt vähem. Kriitikute hinnangul ei ole kohalikud töötajad siis enam kaitstud ning tegelikult saaks eelnõus soovitu ära teha olemasolevate seadustega.
Uudised
  • 16.10.25, 13:11
Valitsus lihtsustab väikehoonete ehitamist ja kaotab väikeeramute kasutusload
Valitsus vähendab bürokraatiat ja lihtsustab ehitust: varjendid, vanade hoonete seadustamine, projekteerimistingimused, ehitusseadustiku muudatused peaksid erinevatest hoonetega seotud nõuetest maha hammustama kuude ja aastatepikkuseid menetlusi.
Uudised
  • 24.09.25, 10:45
Riigieelarve kasvab 20 miljardi euroni
Lisatud eelarve seletuskiri
Tuleva aasta riigieelarve kogumaht on 20,9 miljardit eurot, sellest kulud 19,5 ning investeeringud 1,3 miljardit. Eelarve tulud on 18,6 miljardit ja riigieelarve miinus 2,3 miljardit eurot.
  • ST
Sisuturundus
  • 20.10.25, 09:00
5G teenused on saanud meie igapäevaelu lahutamatuks osaks
Kui veel mõned aastad tagasi seostati 5G-d pigem tulevikutehnoloogia ja lubadustega, siis tänaseks on see muutunud praktiliseks osaks meie igapäevasest digielust. Kasutajate jaoks ei ole 5G enam lihtsalt kõrgem number mobiilside generatsioonide reas, vaid platvorm, millel toimivad teenused, mida peame iseenesestmõistetavaks – alates TV voogedastusest ja videokõnedest kuni nutikate koduseadmete ja pilvemängudeni.

Palga TOP: sajad töötajad teenivad Eestis rohkem kui minister
  • PRO
SUUR TOP
  • 22.10.25, 06:00
Palga TOP: sajad töötajad teenivad Eestis rohkem kui minister
Äripäev reastas 500 parimat palgamaksjat
Nii pikalt külgsuunas liikumise puhul teeb eriti kurvaks see, et alternatiivkulu on meeletu, kuna USA börsiindeks S&P 500 on viimased kolm aastat teinud väga head tootlust ja kerkinud 80%.
Investor Toomas
  • 22.10.25, 11:42
Pettusin LHV tulemustes ja mõtlen müümisele
Perepoeg Ott-Aleksander Komarovi käes on kohviku kõige legendaarsem ja külaliste seas armastatuim vaarika-kondenspiima pannkook.
Saated
  • 21.10.25, 16:00
Legendaarse kohviku saladus: null turundust, aga järjekord ulatub uksest välja
Isamaa esimees Urmas Reinsalu erakonna valimispeol tulemusi vaatamas.
Saated
  • 22.10.25, 08:53
Reinsalu peab Tartu linnapea kohast loobumist veaks: „See oli vale otsus“
Eften Capitali juhatuse esimees Viljar Arakas ning tegevjuht Kristjan Tamla.
Börsiuudised
  • 22.10.25, 08:52
Eften teeb investoritele väljamakse
Turvasadamana tuntud väärismetallide nõudlust on vähendanud muu hulgas leevenevad poliitilised pinged.
Börsiuudised
  • 21.10.25, 18:46
Kulla hind tegi nelja aasta suurima languse
Alexela äriarenduse juht Tarmo Kärsna rääkis, et hinnaerinevused piirkonniti ei tohi langeda olukorda, kus maapiirkondades püsivad hinnad palju kõrgemad ning vaid linnades on tihedama konkurentsi pärast madalamad hinnad.
Uudised
  • 22.10.25, 16:42
Kütuseturu hinnasõda jätkub: Alexela ja Terminal teevad ka muutuseid
Hansabi tegevjuht Kristo Timberg
  • ST
Sisuturundus
  • 22.10.25, 11:00
Hansabi juht: efektiivsus ei ole enam konkurentsieelis, vaid ellujäämine
Trev-2 omanik ja juht Sven Pertens rääkis Äripäeva hommikuprogrammis, et ilma prantslasteta saab otsuseid kiiremini teha.
Suurfirmade palga TOP: 4000 töötajaga Bolt maksab keskmiselt üle 4000 euro
Kolmanda kvartali puhaskasum ulatus 40,8 miljoni euroni, mida on 10% rohkem kui eelmisel aastal samal ajal. Kontserni investeeringud vähenesid veidi.
Indrek Lepik: Vene naftasanktsioonid on Trumpi esimene reaalne surveavaldus
Hommikuprogramm
Indrek Lepik: Vene naftasanktsioonid on Trumpi esimene reaalne surveavaldus
00:00
SEB juhatuse liige: ettevõtete kindlustunne on taastumas
Hommikuprogramm
SEB juhatuse liige: ettevõtete kindlustunne on taastumas
00:00
Kerjusest tippjuhiks: teiste usk muutis saatust
  • PRO
Juhi jutud
Kerjusest tippjuhiks: teiste usk muutis saatust
Debatt Uusküla ja Toomparki vahel. Kas Tallinna korterid on liiga kallid?
Hommikuprogramm
Debatt Uusküla ja Toomparki vahel. Kas Tallinna korterid on liiga kallid?
Coop Panga juht: klientide võitmiseks tuleb lasta väikseid laske igas suunas
Hommikuprogramm
Coop Panga juht: klientide võitmiseks tuleb lasta väikseid laske igas suunas
Kõrgpalgaline kaitseidu: iga uus töötaja on suur otsus
Hommikuprogramm
Kõrgpalgaline kaitseidu: iga uus töötaja on suur otsus
Uudised
  • 23.10.25, 13:17
USA sanktsioonid tabasid Soome tanklaketti
Börsiuudised
  • 23.10.25, 13:13
Telia Leedu üheksa kuu puhaskasum kasvas neljandiku võrra
Uudised
  • 23.10.25, 13:10
Valitsus kärbib tööhõive programmist miljoneid
Saated
  • 23.10.25, 13:02
Arco Vara juht: korter ei ole vorst, millele allahindlust teha
Uudised
  • 23.10.25, 12:45
Slovakkia andis järele ja Euroopa Liit kuulutas Vene varilaevastiku vastu välja sanktsioonid
Majandustulemused
  • 23.10.25, 12:31
TREV-2 jõudis ainuomaniku all üle mitme aasta kasumisse. “Oleme põhjast läbi käinud”
Uudised
  • 23.10.25, 12:08
Tapal ladustavad ettevõtjad kaupa vanas salajases kompleksis
Arvamused
  • 23.10.25, 11:20
Andres Birnbaum: riik saaks IT-sektoris kärpida ja leida uut kasvu
