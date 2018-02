Poolsada miljonit eurot dividende

Tallinna börsile värsket verd!

Minu meelest oli Tallinna Kaubamaja dividend pigem positiivne üllatus, ise arvestasin dividendiga vahemikus 0,65–0,67 eurot aktsia kohta.

Balti börsidest jälgin rohkem Tallinnas toimuvat ja siin kauplevad kõik likviidsemad aktsiad küllaltki õiglase hinnataseme lähedal või on pigem isegi kallid. Enim tundub tõusuruumi Olympicul, kelle hind on juba traditsiooniliselt madalamate suhtarvudega, kuid kellel on tegevusvaldkonna tõttu ka lisariske.

Küll aga ootaks börsile uusi ettevõtteid, eelkõige just suuri riigiettevõtteid. See võimaldaks eesti inimestel teenida tulu oma jõude seisvatelt säästudelt, elavdaks Tallinna börsi ja üldisemalt Eesti finantsturgu, ja mis kõige olulisem – muudaks riigiettevõtete tegevuse ja juhtimise läbipaistvamaks, parandaks järelevalvet nende tegevuse üle, et ei korduks Tallinna Sadama korruptsiooniskandaaliga sarnased juhtumid.