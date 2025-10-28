Omanik haaras ohjad. Olerexi juht astus kõrvaläri juhatusse

Septembris kütuseturul vallandunud hinnasõja käigus muutis mitu suurt kütuseketti enda kliendiprogrammi ehk postihindades olid järsku tuntavalt madalamad hinnad. Nüüd on oma soodustusi muutmas ka Alexela ja Terminal, kes seni lihtsalt jälgisid turgu.