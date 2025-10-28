Omanik haaras ohjad. Olerexi juht astus kõrvaläri juhatusse

Septembris kütuseturul vallandunud hinnasõja käigus muutis mitu suurt kütuseketti enda kliendiprogrammi ehk postihindades olid järsku tuntavalt madalamad hinnad. Nüüd on oma soodustusi muutmas ka Alexela ja Terminal, kes seni lihtsalt jälgisid turgu.
Kuld on majandusliku kindluse sümbol juba aastatuhandeid. Kui paberraha väärtus mureneb ja riikide võlad paisuvad, pöördub pilk taas alati kulla poole. Tänane maailm seisab kahe trendi ristumiskohas, mis on andnud kuldsele metallile uue tõusuhoo. Kuhu see hoog viib?