Kaua majandus ja aktsiaturud veel tõusevad?

Samas tundub, et teatud osad majandusest on juba tipu saavutanud. Näiteks eelmisel nädalal ilmusid automüügi andmed, millest võib välja lugeda, et parimad päevad on möödas Eluasemesektor jätkab kasvu, aga kõrgemad intressimäärad teevad edasise tõusu keerukamaks.

Majandustsükli lõpufaas

Need on tüüpilised faktorid, mis ilmnevad majandustsükli lõpufaasides. Mõni majanduse osa nõrgeneb, tekivad pudelikaelad ja tööturul läheb võim ettevõtjatelt töötajatele.

Blogi "Calculated Risk" autor Bill McBride, kes nägi ette 2008. aasta finantskriisi, on viimastel aastatel olnud positiivselt meelestatud. Nüüd räägib ta aga, et peagi võivad saabuda tugevad vastuhoovused.

„2017. aastal on rahapoliitikat muudetud väga vähe, maailmamajandus on olnud tugev ning USA jätkas kasvamist. See ei olnud üllatav,“ kirjutas ta reedel. „Aga 2018. aastal on lugu muutumas. Me näeme, et majanduses on pärituulte kõrvale ka vastutuuled tekkinud.“

„Maksukärpeid on tehtud lohakalt ja nendest saavad peamiselt kasu kõrge sissetulekuga inimesed. Sellegi poolest peaks see majandusele veidi hoogu juurde andma. See võib tähendada, et Föderaalreserv tõstab intresse oodatust veidi kiiremini. Nüüd lubab Trump tariife ja räägib avatult kaubandussõjast. See suurendab riske majanduses. Ma arvan, et 2018. aastal on majandus endiselt heas seisus, aga lugu on muutumas,“ kirjutas ta.

Tõusu veel jagub

Majandussurutise prognooside mudelid näitavad aga „endiselt rohelist tuld,“ ütles QMA portfellihaldur Ed Campbell. Ta arvab, et majandus kasvab veel vähemalt 12-18 kuud ning aktsiatel peaks sellel ajaperioodil hästi minema.

Väga harva juhtub seda, et aktsiaturud kukuvad majandustõusu ajal 20 protsenti ja püsivad madalal pikemat aega. Samas muudab pildi keerulisemaks see, kuidas aktsiaturud on reaalmajandusest tsükli ajal tegelikult kiiremini tõusnud. Aktsiad on muutunud kalliks.

Kõrged hinnatasemed ja tööturu küllastumine tähendavad, et kasvu on järjest raskem välja pigistada. See tähendab tõenäoliselt volatiilsuse kasvu.

„Kõrgema volatiilsuse või korrektsioonide päästikud võib olla seotud likviidsuse vähenemisega. Nendeks on Föderaalreservi rahapoliitika karmistamine, valitsuse stimuleeriv fiskaalpoliitika ja isegi kõrgemad naftahinnad. Volatiilsuse suurenemine ei tähenda, et tõus on läbi saanud. See annab meile märku, et tõus on lõpufaasides.“

Bank of America Merrill Lynch jälgib 19 indikaatorit, mis peaksid ette ennustama karuturgu. Need on seotud raha- ja majanduspoliitika, börsifirmade kasumite ja tehniliste indikaatoritega. Eelnevate karuturgude alguses on peaaegu kõik need indikaatorid punases olnud. Praegu viitavad neist karuturule 13.