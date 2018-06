Venemaa ja saudide naftasõprus aina tugevam

Ainult tellijale

Ainult tellijale

Pole vahet, et Saudi Araabia jalgpalli maailmameistrivõistluste avamängus Venemaale 0:5 kaotas. Kahe riigi poliitilised suhted on kuuldavasti soojemad kui eales varem.

Ja kuigi ei maksa arvata, et kahe 45minutilise poolaja jooksul poliitilistele otsustele jõuti, on kahe riigi omavahelised suhted väga soojad. Seda eeskätt energiavaldkonda silmas pidades. Sel reedel teatas Venemaa energiaminister Alexander Novak, et Venemaa ja OPEC-i vahelised suhted on muutunud nõnda tihedaks, et need tuleks institutsionaliseerida. Saudide naftaminister Khalid al-Falih ütles, et kaks riiki on “põhimõtteliselt kokku leppinud” selles, et nafta tootmist suurendada.

Vana sõprus

Tegelikult ei tasu imestada, et saudid ja Venemaa lähedasi sõbrasuhteid omavad. Kahe riigi omavaheline suhtlus on eriti oluline, kuivõrd tegu on kahe suurema naftatootjaga ning OPEC-il on tarvis lahendada mitu õige teravat probleemi.

Ilmselt on OPEC-i jaoks praegu suurim probleem Venezuela kahanevad naftatarned ning Iraanile taas kehtestatud sanktsioonid. USA president Donald Trump on öelnud, et kui ettevõtted tahavad USA-ga äri ajada, ei või nad samal ajal Iraaniga äri teha.

IHS Markiti asejuht Daniel Yergin on CNBC-le antud intervjuus öelnud, et uue nädala OPEC-i kohtumisel keskendutakse pigem geopoliitikale kui sellele, mis toimub naftaturul.

Kes mida soovib

Kui OPEC-i ministrid uuel nädalal kohtuvad, hakkavad nad suure tõenäosusega arutama selle üle, kas ja mida teha 1,8 miljoni barreli naftaga, mida senise naftaleppe kohaselt turule ei lastud.

Venemaa on selle poolt, et miljon barrelit turule kiiresti tagasi toimetada. Samas saudid nii rutakat strateegiat ei poolda, kuivõrd see võib kaasa tuua kiire hinnalanguse.

Selgub, et Venemaa ja Saudi Araabia on kahekesi pea ainsad, kes naftatarneid suurendada tahavad. Iraan ja Venezuela tahaksid jätkata pigem vana süsteemiga, kuivõrd mõlemat riiki räsivad sanktsioonid ning kõrgem naftabarreli hind aitab sünget olukorda veidigi leevendada.

RBC tooraineturgude strateegiaosakonna juht Helima Croft analüüsis, et eriti märkimisväärne on see, et OPEC-i liikmetest kahele rakenduvad rahvusvahelised sanktsioonid. Veelgi enam, Iraani sanktsioone toetavad kaks OPEC-i liiget ehk Saudi Araabia ning Araabia Ühendemiraadid.

Croft märkis, et aasta teises poole saab Iraan olema ilmselt äärmiselt oluline riik, kelle põhjal nafta hinda ennustada. “Kas nad alustavad taas tuumaprogrammiga? Turud mõtlevad ilmselt, et iraanlased ei taha pahandustesse sattuda,” arutles ta ja lisas, et nii Iraan, Iraak kui Venezuela toetavad seda, et naftaleppega jätkatakse senisel viisil. “See tähendaks, et saudid tegutsevad üksi,” maalis ta pildi potentsiaalsetest sisepingetest.