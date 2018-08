Tallinki käive ja kasum langesid

Kõrgemad kütusekulud, prahtimistulude vähenemine ja hinnasurve panid Tallinki käibe ja kasumi langema, selgub börsiteatest.

AS Tallink Grupp AS vedas teises kvartalis kokku 2,6 miljonit reisijat, mida on 1,7 protsenti enam kui eelmise aasta samal ajal. Ettevõtte teise kvartali auditeerimata müügitulu langes 1,7 protsenti, 255,4 miljoni euroni. Kulumieelne ärikasum langes 11 protsenti, 43,5 miljonit eurot. Puhaskasum vähenes 15 protsenti, 15,3 miljoni euroni.

Ettevõte tõi välja ka nimekirja asjaoludest, mis teise kvartali tulemusi kõige enam mõjutasid:

Kontserni laevadel reisinud reisijate arvu suurenemine peaaegu kõigis geograafilistes segmentides (Eesti-Soome, Eesti-Rootsi ja Läti-Rootsi).

Eesti ja Soome vahelise laevaliikluse konkurentsist tulenev hinnasurve piletihindadele ja kaubaveo mahtude tugev kasv.

Kütuse maailmaturuhindade tõusust tulenev suurem kütusekulu.

Prahtimistulude vähenemine eelmise aasta sama perioodiga võrreldes, sest prahiti välja vähem laevu.

„Tulemusi mõjutas oluliselt kütuse maailmaturu hinnatõus võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Tallinn-Helsingi liinil on toimunud Tallinna Sadama statistikale tuginedes reisijate absoluutarvu vähenemine. Tallink suutis tänu investeeringutele reisijate arvu kasvatada, aga see on mõjutanud laiemat turukonkurentsi,“ ütles Tallink Grupi juhatuse esimees Paavo Nõgene.

Nõgene lisas, et tulemusi mõjutavad ka Eestis kehtivad aktsiisimäärad, mis avaldavad negatiivset mõju Eesti turismi- ja teenindavale sektorile tervikuna.

Selle aasta teises kvartalis investeeriti kokku 6,4 miljonit eurot. Valdav osa investeeringutest olid seotud laevade kajutite ja avalike alade uuendamisega. Investeeringuid tehti ka veebipõhiste broneerimis- ja müügisüsteemide arendamisse.

Ettevõtte aktsionärid otsustasid juunis et 2017. majandusaasta kasumist makstakse dividende 0,03 eurot aktsia kohta. 20,1 miljonit eurot dividende maksti välja 5. juulil (kolmandas kvartalis).

Tallinki netovõlg vähenes teises kvartalis 33,9 miljoni euro võrra, 447 miljoni euroni. Netovõla ja EBIDTA (kulumieelne kasum) suhe oli teise kvartali lõpu seisuga 2,9.