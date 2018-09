Liigne optimism viitab majanduslanguse tulekule?

USA aktsiainvestorite liigne optimism võib viidata majanduslanguse peatsele tulekule, arvavad mitmed analüütikud.

USA aktsiainvestoritel on praegu optimismiks piisavalt põhjuseid – indeksid jõudsid uute rekorditeni, majandusandmed on olnud tugevad ning kaubanduspinged on mõnevõrra vähenenud. Irooniliselt on investorite optimism üks põhjuseid, mille pärast muretseda, vahendab MarketWatch.

Ootused USA majanduskasvu osas on kõrged ning ökonomistid prognoosivad tugeva kasvu jätkumist, mis peegeldub ka aktsiaturgudel. Töötuse määr on langenud ligi kahe kümnendi madalaima tasemeni ja ettevõtete kasumid kasvavad robinal.

Investorite meeleolud on muutunud nõnda eufooriliseks, et mitmed analüütikud on toonud selle välja potentsiaalse riskina. Kõrget kindlustunnet nähakse tihtipeale vastupidise faktorina – investorid ja tarbijad on nõnda eufoorilised, et aktsiaturge ohustavate riskide osas ollakse liiga leplikud.

Tarbijate kindlustunde näitaja tõusis augustis 18 aasta kõrgeima tasemeni, viimati oli see nii kõrge 2000. aasta oktoobris – vahetult enne tehnoloogiamulli lõhkemist.

Deutsche Bank Securitiesi rahvusvaheline ökonomist Torsten Slok ütles, et „kindlustunde praegune tase näitab peatset majanduslanguse saabumist“.