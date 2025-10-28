Selgus Eesti Panga järgmine president

Eesti Panga presidendi Madis Mülleri ametiaeg lõpeb tuleva aasta juunis ning kuigi Müller juhib keskpanka veel kaheksa kuud, siis uue juhi otsingud juba käivad. Järgmise presidendiga peab aga üks asi jääma kindlaks – Eesti Panga avatus.
Kõik Eesti Panga uueks juhiks püüdlevad mehed kiidavad, et neil on valdkonnas mitukümmend aastat kogemust, nad on mitmeid kriise näinud ja muu hulgas just seepärast on nad nüüd tähtsaks ametiks valmis.
Käesoleva aasta teisel poolel on taastuvenergia turg Balti riikides ja Poolas selgelt elavnenud, ütleb Mantas Auruškevičius, 8,5-protsendilise tootlusega võlakirju praegu pakkuva investeerimisettevõtte „Atsanaujinčios energetikos investicijos“ (AEI) juht. Pärast mitut vaoshoitumat aastat tulevad välisinvestorid tagasi meie regiooni, otsides nii töötavaid kui ka arendusjärgus roheenergia projekte.