Nvidia ja Nokia löövad tehisintellekti vallas käed

S&P 500 ja Dow Jonesi tööstusindeks liikusid neljapäeval allapoole ning ka Nasdaqi liitindeks sulgus napilt miinuses, ehkki Nvidia aktsia püstitas uue rekordi. Hõbe ületas samal ajal esimest korda aastakümnete jooksul 50 dollari piiri.
Kuld on majandusliku kindluse sümbol juba aastatuhandeid. Kui paberraha väärtus mureneb ja riikide võlad paisuvad, pöördub pilk taas alati kulla poole. Tänane maailm seisab kahe trendi ristumiskohas, mis on andnud kuldsele metallile uue tõusuhoo. Kuhu see hoog viib?