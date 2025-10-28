Nvidia ja Nokia löövad tehisintellekti vallas käed

ST Sisuturundus 28.10.25, 15:00

Kuld on majandusliku kindluse sümbol juba aastatuhandeid. Kui paberraha väärtus mureneb ja riikide võlad paisuvad, pöördub pilk taas alati kulla poole. Tänane maailm seisab kahe trendi ristumiskohas, mis on andnud kuldsele metallile uue tõusuhoo. Kuhu see hoog viib?