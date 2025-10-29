Kinnistute müük aitas Hepsori kasumisse

Kinnisvaraarendaja kolmas kvartal tuli aasta varasemast nõrgem, kuna müüdi vähem kortereid, kuid üheksa kuuga on ettevõte kasumis tänu kinnistute müügilt realiseerunud kasumile teises ja kolmandas kvartalis.
Alanud nädalal teatavad oma majandusolukorra hetkeseisust paljud ettevõtted nii koduturul kui ka Ühendriikidest. Nii saame teada möödunud kvartali majandustulemustest näiteks mitmelt imelise seitsmiku ettevõttelt. Lisaks oodatakse nii euroalal kui ka USAs uusi intressimäärasid ja majandusnäitajaid.
Äripäeva raadiosaade keskendub Ida-Virumaa majandusarengule, piirkonna potentsiaalile ja ettevõtluse edulugudele. Fookuses on Sihtasutus Ida-Viru Investeeringute Agentuur (IVIA) ja selle roll uute töökohtade loomisel ning tööstusparkide arendamisel, mis on piirkonda toonud märkimisväärseid investeeringuid.