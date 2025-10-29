Äripäev
  • 29.10.25, 08:23

Kinnistute müük aitas Hepsori kasumisse

Kinnisvaraarendaja kolmas kvartal tuli aasta varasemast nõrgem, kuna müüdi vähem kortereid, kuid üheksa kuuga on ettevõte kasumis tänu kinnistute müügilt realiseerunud kasumile teises ja kolmandas kvartalis.
Hepsori arendus Manufaktuuri kvartal Koplis.
  • Hepsori arendus Manufaktuuri kvartal Koplis.
  • Foto: Liis Treimann
Hepsor müüs kolmandas kvartalis 17 korterit ja teenis 8,8 miljonit eurot müügitulu. Aasta varem müüdi sel perioodil 96 kodu ja müügitulu oli 20,4 miljonit eurot, teatas ettevõte börsile.
Seotud lood

Börsiuudised
  • 21.10.25, 09:49
Hepsor võtab Lätis kortermajade ehitamiseks 8 miljonit laenu
Aastaga loodetakse valmis saada kaks maja ja 80 korterit.
Börsiuudised
  • 08.10.25, 09:09
Kaks kinnisvaraarendajat tulevad turule uute võlakirjadega
Tänavu mais oma esimese võlakirjaemissiooniga börsile tulnud kinnisvaraarendaja Everaus alustab nüüd teise seeria avaliku pakkumisega. Lisaks valmistab ette võlakirjaprogrammi ka Hepsor.
Börsiuudised
  • 27.10.25, 05:00
Sel nädalal oluline: viis asja, mida oodata
Alanud nädalal teatavad oma majandusolukorra hetkeseisust paljud ettevõtted nii koduturul kui ka Ühendriikidest. Nii saame teada möödunud kvartali majandustulemustest näiteks mitmelt imelise seitsmiku ettevõttelt. Lisaks oodatakse nii euroalal kui ka USAs uusi intressimäärasid ja majandusnäitajaid.
  • ST
Sisuturundus
  • 27.10.25, 11:17
Tööstuspargid pakuvad enamat kui ainult head asukohta
Äripäeva raadiosaade keskendub Ida-Virumaa majandusarengule, piirkonna potentsiaalile ja ettevõtluse edulugudele. Fookuses on Sihtasutus Ida-Viru Investeeringute Agentuur (IVIA) ja selle roll uute töökohtade loomisel ning tööstusparkide arendamisel, mis on piirkonda toonud märkimisväärseid investeeringuid.

Hetkel kuum

Olerexi tegevjuht ja Eesti Leivatööstuse osanik Piret Miller.
Uudised
  • 28.10.25, 16:46
Omanik haaras ohjad. Olerexi juht astus kõrvaläri juhatusse
Eesti Energia juhatus jätkab uuest aastast senise kuue liikme asemel neljaliikmelisena, mis tähendab, et kolme juhatuse liikme lepingud lõpevad selle aastaga.
Uudised
  • 28.10.25, 09:26
Eesti Energia leidis uuele elektriärile juhi Enefit Greenist
Kontserni juhatusest lahkub kolm liiget
Eesti 200 liikme Tanel Teini sõnul on tema eesmärk saada rohkem raha spordi ja kultuuri jaoks. „Olen valmis selle eest seisma nii koalitsioonis, rahandusministeeriumis kui ka riigikogu suures saalis,“ ütles ta.
Uudised
  • 28.10.25, 06:00
“Selle seaduse menetlus on pretsedenditu.” Eesti 200 surutud kasiinoeelnõu ähvardab kultuurkapitalilt võtta miljoneid
Eesti Panga uueks presidendiks saab Ülo Kaasik, kes on senine keskpanga asepresident.
Uudised
  • 28.10.25, 18:37
Selgus Eesti Panga järgmine president
Eesti Panga presidendiks pürgiv Margus Rink
Uudised
  • 27.10.25, 17:21
Keskpanga tippu pürgiv juht peaks võidu puhul kõvasti aktsiaid müüma
RKASi juhatuse esimees Tarmo Leppoja tõdes, et riigifirma tööjõu voolavus oli mullu veidi suurem kui 2023. aastal, kuid töötingimuste parandamiseks on rakendatud erinevaid meetmeid.
Uudised
  • 27.10.25, 15:03
Riigifirma juht selgitab kõrge keskmise palga tagamaid: palk on tegelikult 1000 eurot väiksem
Juhan Aguraiuja sõnul peab Eesti Energia elektriäri looma uues ärimudelis selguse, mida on kliendi müügi rahuldamiseks vaja toota ja vastavalt sellele fokuseerida arendustegevus.
Uudised
  • 28.10.25, 13:25
Enefit Greeni pealikust uue äri tippu: esimene ülesanne on juhid palgata
Edaspidi ei peaks metsa mahavõtja ja saelaudade tootja eraldi kontrollima, kas puit tuleb raadatud alalt, vaid piisab ühest viitenumbrist. Sektor näeb aga mitut süsteemiviga.
Bürokraatialaviini kartnud ettevõtjate kohustus mängiti ümber. “Panime sinna tohutu raha alla ja nüüd teeme ikka teistmoodi”
Silmatorkavalt suurenes mootorikütuse jaemüük.
Kaupmehed lükkasid müügi taas kasvama
Suure tõuke andis odavam kütus
Lühikest aega tegutsenud Eesti energiaidu tahab uue raha toel muu hulgas liikuda uutele välisturgudele.
Madiberk, Veeberid ja Virkebau annavad Eesti energiaidule üle poole miljoni euro
Uudis tõstis Nokia aktsia hinda ligi 17%.
Nvidia ja Nokia löövad tehisintellekti vallas käed
Eesti Panga uueks presidendiks saab Ülo Kaasik, kes on senine keskpanga asepresident.
Selgus Eesti Panga järgmine president
Alates uuest aastast kavatseb justiitsministeerium kaotada tasuta õigusabi teenuse kõige vaesematele elanikkonnarühmadele. Lootust pakuvad robotid.
Pakosta paneb vestlusroboti õigusnõu andma. Ettevõtjad: hea plaan
Reelika Leetmaa alustas töötukassa juhatuses tööd 2015. aasta sügisel, tema volitused lõppenuks järgmise aasta aprillis.
Töötukassa pikaajaline juhatuse liige paneb ameti maha
Lisatud juhi kommentaar
“Seni on valdkonna osapooltega arutatud süsteemi, kus transpordiamet annaks ettevõtetele pikemate autorongide kasutamiseks erilubasid. Leidub vähemalt kaks põhjust, miks see ei ole kõige mõistlikum lahendus,” märgib logistikaettevõtte Via 3L juht Urmas Uudemets.
Urmas Uudemets: neist detailidest sõltub, kas pikemate autorongide lubamisest sünnib päriselt kasu
Nvidia aktsia kallines 4,98%.
Nvidia vedas Wall Streeti kolmanda järjestikuse rekordpäevani
Uudis tõstis Nokia aktsia hinda ligi 17%.
Nvidia ja Nokia löövad tehisintellekti vallas käed
Hepsori arendus Manufaktuuri kvartal Koplis.
Kinnistute müük aitas Hepsori kasumisse
Coop Panga juhatuse esimees Arko Kurtmann avaldas endale seatud suure eesmärgi, mille tahab pangajuhina saavutada.
Coop Panga uus juht: parem kukun suurema eesmärgiga läbi, kui saavutan väiksema
OpenAI restruktureerimise järel jääb tegevjuht Sam Altman ilma osaluseta.
Microsoft saab uues OpenAI koostööleppes 27% suuruse osaluse
LVM Kinnisvara juht Ingmar Saksing kritiseeris kõigele lisaks ka kv.ee üleolevat suhtumist ja paindumatust. “Suhtlus on sellises nii-öelda maffia stiilis, et kui ei meeldi, mine ära.”
Kinnisvaraportaali hinnatõus ajab maaklerid raevu: see on toores turujõu ärakasutamine
Rimi Eesti eestvedaja Kristel Mets on üks tippjuhtidest, kes räägib lähemalt oma palgast.
Suur ambitsioon, range distsipliin ja hull võidutahe. Tippjuhid kergitavad palgalt saladuseloori
Selline tükk Neo Performance Materialsi Narva uues tehases toodetud püsimagnetit maksab 200 eurot.
“Kuum kraam.” Hiina kaubandussõda ajab Eesti tehase toodangu kõrgesse hinda
Töötajad poseerivad fotograafidele Lehman Brothersi ettevõtte sildiga Christie'si oksjonimajas Londonis 24. septembril 2010. Mina pääsesin finantskriisist kergemate kriimustustega.
Hoiatus investoritele: uus Lehman võib olla mõne kliki kaugusel
Eesti kodanik Oleg Kraus (keskel) on jõudnud teha koostööd Venemaa kuulsustega.
Eesti kodanik ajas äri Šoigu tütre ja Vene telesaate tähega
Airwave on juhtiv soojuspumpade, kliima-, ventilatsiooni- ja kütteseadmete ning vastavate paigaldustarvikute maaletooja ja hulgimüüja Baltikumis.
Laia haardega kliimatehnika ärimehed müüvad elutöö Rootsi suurkontsernile
"Kerge südamega tehtud otsus"
Vesinikutehnoloogia ettevõtte Elcogeni juht Enn Õunpuu rääkis, et pakuvad olulistele töötajale nii staaži kui tulemuste põhjal optsioone.
Suurimad boonused sadades tuhandetes: Eesti firmad treivad magusaid palgapakette

Podcastid

Eesti suurima panga juht: käib tektooniline muutus
Kuum tool
Eesti suurima panga juht: käib tektooniline muutus
00:00
Personalijuht õpetab, kuidas ebapopulaarseid otsuseid vastu võtta. "Vahepeal olen vihatuim inimene organisatsioonis"
  • PRO
Lavajutud
Personalijuht õpetab, kuidas ebapopulaarseid otsuseid vastu võtta. "Vahepeal olen vihatuim inimene organisatsioonis"
00:00
Raul Rebane: venelaste olümpiale naasmine oleks verise lõpuga
Äripäeva arvamusliider: intervjuud
Raul Rebane: venelaste olümpiale naasmine oleks verise lõpuga
Nortali juht: palgaralli leevenes, surve säilib
Äripäeva arvamusliider: intervjuud
Nortali juht: palgaralli leevenes, surve säilib
Äripäeva arvamusliider: lõpuks jäävad skandalistid poliitikas üksi
Äripäeva arvamusliider
Äripäeva arvamusliider: lõpuks jäävad skandalistid poliitikas üksi
Sõjadokumentaali "Sinikollane" režissöör: ma ei tahtnud teha kangelasfilmi
Hommikuprogramm
Sõjadokumentaali "Sinikollane" režissöör: ma ei tahtnud teha kangelasfilmi
