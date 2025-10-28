Nvidia ehitab USA tellimusel seitse uut superarvutit

Ameerika Ühendriigid sõlmisid 1 miljardi dollari suuruse koostööleppe kiibitootjaga Advanced Micro Devices (AMD) kahe superarvuti ehitamiseks, kinnitasid USA energeetikaminister Chris Wright ja AMD tegevjuht Lisa Su uudisteagentuurile Reuters.
USA peamised aktsiaindeksid kerkisid esmaspäeval uute rekordtasemeteni, kui investorid reageerisid positiivselt uudistele edusammudest USA ja Hiina kaubandusläbirääkimistes enne sel nädalal toimuvat riigipeade kohtumist.
Äripäeva raadiosaade keskendub Ida-Virumaa majandusarengule, piirkonna potentsiaalile ja ettevõtluse edulugudele. Fookuses on Sihtasutus Ida-Viru Investeeringute Agentuur (IVIA) ja selle roll uute töökohtade loomisel ning tööstusparkide arendamisel, mis on piirkonda toonud märkimisväärseid investeeringuid.