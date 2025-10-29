Nvidia vedas Wall Streeti kolmanda järjestikuse rekordpäevani

Nasdaqi liitindeks juhtis tõusu, kerkides 0,8% võrra ja saavutades värske rekordtaseme 23 827,49 punkti. Dow Jonesi tööstusindeks tõusis 0,34% ja lõpetas samuti rekordil 47 706,37 punkti. S&P 500 lisas 0,23%, sulgudes tipptasemel 6890,89 punkti.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!
Microsoft ja OpenAI teatasid teisipäeval uuest kokkuleppest, mis võimaldab ChatGPT arendajal jätkata üleminekut kahjumlikust idufirmast kasumlikuks ning avaliku heaolu eesmärgil tegutsevaks ettevõtteks.
Äripäeva raadiosaade keskendub Ida-Virumaa majandusarengule, piirkonna potentsiaalile ja ettevõtluse edulugudele. Fookuses on Sihtasutus Ida-Viru Investeeringute Agentuur (IVIA) ja selle roll uute töökohtade loomisel ning tööstusparkide arendamisel, mis on piirkonda toonud märkimisväärseid investeeringuid.