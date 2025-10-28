Töötukassa pikaajaline juhatuse liige paneb ameti maha

Olin jaanuaris ja veebruaris kodus. Ei pidanud kella üheksast viieni kuskil käima, istusin paaris nõukogus ja tegelesin paari pikema projektiga ning mõtlesin, kuidas oma eluga edasi minna, rääkis töötukassa uueks juhiks valitud Rakvere gümnaasiumi vilistlane Gert Tiivas.
Ettevõtjate investeerimisaktiivsus on kasvanud ning tööpakkumised hoogustunud, mistõttu võib arvata, et kehvemad ajad Eesti majanduses on jäänud seljataha, ütlesid Coop Panga äripanganduse juht Arko Kurtmann ja töötukassa juhatuse esimees Gert Tiivas saates “Äripäeva TOP”.
Käesoleva aasta teisel poolel on taastuvenergia turg Balti riikides ja Poolas selgelt elavnenud, ütleb Mantas Auruškevičius, 8,5-protsendilise tootlusega võlakirju praegu pakkuva investeerimisettevõtte „Atsanaujinčios energetikos investicijos“ (AEI) juht. Pärast mitut vaoshoitumat aastat tulevad välisinvestorid tagasi meie regiooni, otsides nii töötavaid kui ka arendusjärgus roheenergia projekte.