Roonemaa: varsti võib igal randmel olla nutiseade

Apple üllatas värskel tooteesitlusel kellaga ning nutimaailmas toimubki liikumine kaasaskantavate seadmete ja meditsiini kokkupuutepunkti suunas, rääkis tehnoloogiaajakirjanik ja portaali Geenius kaasasutaja Henrik Roonemaa Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

“Kell on kogu aeg olnud Apple’i jaoks B-toode ja rahalises mõttes on siiamaani. Peale kella ekraani suuremaks ja õhemaks tegemisele ning kasutajaliidese kujunduse muutmisele lisasid nad aga nüüd sellele ka EKG võimaluse,“ märkis Roonemaa. „See on esimene kaasaskantav seade, mis võimaldab teha EKGd. See ei ole mitte lihtsalt mänguasi, vaid USA ravimiamet on selle ka heaks kiitnud.“

Kuula täispikka intervjuud Henrik Roonemaaga alates 38:37.

Roonemaa sõnul ongi palju potentsiaali peidus just kellade valdkonnas. „Sealt ma ootan palju rohkem kui telefonidest. Kui teised kõik on pannud kella sisse lihtsalt pulsilöögi monitore, siis eile mind väga üllatas, et Apple tegi väga suure sammu edasi. Ja et nad suudavad teha veel midagi, mida teised ei suuda,“ märkis Roonemaa.

Telefonidega raske üllatada

Telefonidega Roonemaa sõnul revolutsiooni ei tehtud ja selles vallas ongi kõigil firmadel aina keerulisem tarbijaid üllatada. Samamoodi ei toodud tema sõnul suures plaanis alla ka hindu, millest varem räägiti.

Siiski ei maksa ühikute müügi pärast Roonemaa kinnitusel muretseda. Kui uudised on näidanud, et Huawei juba edestab Apple’it, siis võtavad Apple ja Samsung Roonemaa sõnul turul põhimõtteliselt kogu kasumi. Ehk kui ühikuliselt on maailmas Androide müüdud kindlasti rohkem, võtab raha ikkagi Apple ja osa jääb Samsungile. Seetõttu ei maksa ka muretseda Apple’i majandustulemuste pärast.

„Me peame mõistma seda, et kui sa tahad kella, mis sind arütmia eest hoiatab ja EKG teeb, siis see töötab ainult iPhone’iga. Praegu ma arvan, et see keskmine müügihind me järgmise aasta aruannetest näeme, tõenäoliselt ikka tõuseb,“ arvas Roonemaa.

Igale randmele nutiseade

Sülearvutid elavad Roonemaa sõnul oma vaikset elu ja räägitakse, et sellele üleliia tähelepanu ei pöörata. Professionaalidele luuakse ülikalleid arvuteid, kuid müüginumbrites see erilist tähtsust ei oma. Apple on täna ikkagi iPhone’i firma ja sinna kasvab kiiresti järele teenuste osakaal, märkis Roonemaa.

Innovatsioon aga Roonemaa sõnul nii ei juhtu, et tehakse veidi parem asi, kui juba kasutusel olev seade. „Täna on küsimus, kuidas võimaldab tehnoloogia mul suhelda teise inimesega. Kui aga kantavad seadmed muutuvad meditsiinilisteks, siis on hoopis küsimus, kuidas seade mind suhtlemise asemel elus hoiab ehk aitab elada näiteks 150-aastaseks,“ lausus Roonemaa, kelle sõnul on see juba fundamentaalselt teine küsimus, sest muudab seadme elutähtsaks.

Kuigi mõne aastaga veel midagi suurt ei juhtu, usub Roonemaa, et liikumine toimub kantavate seadmete, tervise ja meditsiini kokkupuutepunti leidmise suunas. “Kas need asendavad kõik seadmed, seda me ei tea. Küll aga usun, et mingil hetkel peame oma isiklikes eelarvetes olema valmis, et ehk igal pereliikmel selline seade käe peale tekib,” märkis Roonemaa.