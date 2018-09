Millised riigid on tehisintellekti arendamisel esirinnas?

Ainult tellijale

Robotite ja tehisintellekti arendamises on teistest tunduvalt ette jõudnud kolm riiki – USA, Hiina ja India, ütles tehnoloogiafirma Cognizanti strateegia juht Malcolm Frank, kes mainib ka Eestit.

Frank on raamatu „What to Do When Machines Do Everything“ üks autoritest. Ta kirjutab, kuidas tehisintellekt hakkab tulevikus globaalset majandust mõjutama.

„Ma arvan, et see on kolme hobuse võidujooks. Samas on see mõneti vale metafoor, sest kõik võidavad,“ nentis ta. „Nende võidud on lihtsalt erinevad.“ Tehisintellekt areneb ka mujal kiiresti, aga reeglina suurlinnades, näiteks Londonis ja Stockholmis. Frank tõi esile, et hästi läheb ka osal väiksema majandusega riikidel, näiteks Eestil.

Miks on aga India, Hiina ja USA teistest sedavõrd ees?