Visa ostab Briti makseteenuste firma

Visa krediitkaardid. Foto: Scanpix/REUTERS/Maxim Zmeyev

Visa maksab 198 miljonit naela (251 miljonit dollarit), et osta Briti makseteenuste lahenduse pakkuja Earthport, mis tegeleb pankade ja ettevõtete vaheliste rahvusvaheliste ülekannetega, teatas Visa neljapäeval.

Visa tütarettevõte Visa International Service Association maksab iga Earthporti aktsia eest 30 penni, mis on neli korda rohkem, kui Earthporti viimane börsihind enne tehingu avalikustamist, teatab Reuters.

Earthporti aktsiad, mis on noteeritud Londoni börsi alternatiivnimekirjas, olid käesoleval aastal langenud 28% seoses ettevõtte suurenevate kahjumite ja kuludega, mis sundisid ettevõtet eelmisel kuul teatama, et firma strateegias on vaja teha „põhimõttelisi“ muudatusi.

Earthport pakub enda sõnul madalama kuluga võimalust traditsioonilisele maksete süsteemile, andes pankadele ja rahaülekandefirmadele võimaluse vaid üheks partnerlussuhteks, võrreldes mitmete suhetega, mis peavad toimuma erinevate maksekanalitega üle maailma.