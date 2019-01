airBaltic teel börsile?

Air Baltic Corporation kavatseb luua uue lennufirma Euroopas ja võib projekti kaasata erakapitali.

Airbalticu lennuk Foto: Shutterstock

Läti firma eesmärk on tuua uude lennuettevõttesse 30 lennukit Airbus 220 ja korrata ärimudelit, mis tõi kaasa edu koduturul, kus Riia on kujunenud Euroopa ja Kesk-Aasia vaheliste lendude sõlmpunktiks, ütles tegevjuht Martin Gauss.