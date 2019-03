Euroopa börsidel kerge tõus

Värsked Hiina majandusnäitajad rõhusid täna hommikul Aasia turge, kui selgus, et aasta esimese kahe kuuga on suurriigi majandus veelgi jahtunud. Brexigi-agoonias Euroopas toimus turgudel aga tõus.

Hiina töölised Jangtse kaldal Foto: Zumapress/Scanpix

Euroopas olid pealelõunal rohelises kõik suuremad Euroopa börsid. Enim tõusis Londoni börsiindeks 0,6%, talle järgnesid 0,6% tõusnud Prantsusmaa, Itaalia ja Hispaania börsiindeks. Stoxx kosus 0,5%. Alates aasta algusest on Stoxx tõusnud muljetavaldavad 12%. DAX võitles nulli territooriumil.

Euroopas käib parasjagu tuline Brexiti-heitlus, EU nõukogu president Donald Tusk teatas, et sooviks Brexitit vähemalt aasta jagu edasi lükata.

Saksamaal ja Prantsusmaal on käsil aga pikem arutelu Euroopa monopolide üle. Prantsusmaa on väljendanud arvamust, et mingitel juhtudel võiks Euroopa Liidu ministrid Euroopa konkurentsiameti otsused ümber lükata. Saksamaal Handelsblattile intervjuu andnud sealse konkurentsiameti juht Andreas Mundt leidis aga, et isegi kui Euroopa kodanikele tuleks kohalikud monopolid-kartellid kallimad, suudaksid need aga maailmaturul paremini USA ja Hiina ettevõtetega konkureerida.

Hiina aeglustub

Hommikul mõjutasid turge ootustele alla jäänud Hiina töötuse numbrid ja tööstustoodangu näit, samuti tulid viletsamad numbrid jaekaubandusest. Bloombergi andmetel on see Hiina jaoks kümnendi viletsaima aasta algus. Täpsemalt kasvas tööstustoodang 5,3% (oodati 5,5%) ning Marketwatchi andmetel on tegu 17 aasta kõige aeglasema kasvuga.

Mis kaubandussõda USAga puutub, siis ütles USA president Donald Trump eile, et kuigi ta on leppe suhtes optimistlik, siis lepe sõlmitakse vaid siis, kui tingimused talle meeldivad. „Me teeme ainult suurepäraseid leppeid või me ei tee üldse mingeid leppeid,“ ütles Trump.

Shanghai börs oli hommikul kukkunud 1,5%, väikeses languses olid ka Aasia Dow (-0,4%), Nikkei ja Hang Sengi indeksid.