Raadiohommikus: roteeruvad juhid, kinnisvarafirma tulemused ja suurhaigla uus juht

Saatepäev jätkub nelja saatega:

10.00 - 11.00 “Sisuturundussaade”

Saates arutleme taksonduse tulevikust. Külas on Forus Takso tegevjuht Tiit Isop, Enefit laadimistaristu ja partnersuhete juht Robert Kutsar ja endine autoajakirjanik Raivo Murde. Arutame, kuhu on aegade jooksul taksondus liikunud ja millist innovatsiooni on loonud taksonduses koostöö Enefitiga. Räägime keskkonnamõjudest, liiklusohutusest ja kummutame müüte elektritaksodest. Saatejuht on Tõnu Einasto.

12.00 - 13.00 “Äripäeva TOP”

Saade on ajendatud sõidukimüüjate TOPist ning külas on edetabeli kümnenda koha pälvinu Amserv Auto tegevjuht Rene Varek. Juttu tuleb Eesti autoturu sügavast langusest, automaksu mõjust müügimahule ning sellest, kuidas läheb Lätis ja Leedus. Juttu tuleb, kuidas Amserv on pidevalt muutuvas turuolukorras kohanenud. Samuti vaatame tulevikku ‒ millal võiks automüük taas kasvama hakata. Saadet juhib kaubandus.ee toimetaja Marion Lehes.

13.00 - 14.00 “Logistikauudised eetris”

Saates räägitakse rahvusvahelisest pakiärist, aga mitte ainult. Külas on DHL Express Estonia tegevjuht Kristina Laaneots. DHL Express Estonia töötab alates sellest nädalast uhiuues Airport City terminalis. Küsime, miks see on oluline samm edasi DHLi siinsetele klientidele ja töötajatele ja millised uuendusi uues terminalis kasutusel võeti.

Ent saates räägime ka Kristina Laaneotsa isiklikkust karjäärist. Nimelt paneb Laaneots siinse ameti maha, pakib juba järgmise nädala alguses oma asjad ning kolib Austria pealinna Viini. Mida tegema, sellest kuulete juba saates. Vestlust juhib logistikauudised.ee teemaveebi juht Tõnu Tramm.