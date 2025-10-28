Raadiohommikus: roteeruvad juhid, kinnisvarafirma tulemused ja suurhaigla uus juht

Pärnu uus võimuliit otsustas linnapea ametikoha muuta roteeruvaks. Mitmes suurfirmas roteeruva juhina töötanud Pare juhatuse esimees ja Thermory grupi personalijuht Katri Jürine räägib kolmapäeval Äripäeva raadio hommikuprogrammis, miks tasub ettevõtte siseselt juhte roteerida ja mis võimalused ning riskid sellega kaasnevad.
- Tallinna ühendhaigla juhina alustab Arkadi Popov. Raadiohommikus uurime suurhaigla uuelt juhilt, milliste eesmärkidega ta ametisse asub.
- Foto: Liis Treimann
Novembrist alustab Tallinna ühendhaigla juhina tööd senine Lääne-Tallinna Keskhaigla juht Arkadi Popov. Uurime suurhaigla uuelt juhilt, milliste eesmärkidega ta ametisse asub ning mis olid tema trumbid teiste kandidaatide ees.
Hommikuprogrammi kolmas külaline on börsifirma Hepsor juhatuse esimees Martti Krass, kes kommenteerib ettevõtte kolmapäeva hommikul avaldatavaid kvartalitulemusi.
Hommikuprogrammi juhib Aivar Hundimägi ja uudiseid toimetab Kristjan Kurg.
Artikkel jätkub pärast reklaami
Saatepäev jätkub nelja saatega:
10.00 - 11.00 “Sisuturundussaade”
Saates arutleme taksonduse tulevikust. Külas on Forus Takso tegevjuht Tiit Isop, Enefit laadimistaristu ja partnersuhete juht Robert Kutsar ja endine autoajakirjanik Raivo Murde. Arutame, kuhu on aegade jooksul taksondus liikunud ja millist innovatsiooni on loonud taksonduses koostöö Enefitiga. Räägime keskkonnamõjudest, liiklusohutusest ja kummutame müüte elektritaksodest. Saatejuht on Tõnu Einasto.
12.00 - 13.00 “Äripäeva TOP”
Saade on ajendatud sõidukimüüjate TOPist ning külas on edetabeli kümnenda koha pälvinu Amserv Auto tegevjuht Rene Varek. Juttu tuleb Eesti autoturu sügavast langusest, automaksu mõjust müügimahule ning sellest, kuidas läheb Lätis ja Leedus. Juttu tuleb, kuidas Amserv on pidevalt muutuvas turuolukorras kohanenud. Samuti vaatame tulevikku ‒ millal võiks automüük taas kasvama hakata. Saadet juhib kaubandus.ee toimetaja Marion Lehes.
13.00 - 14.00 “Logistikauudised eetris”
Saates räägitakse rahvusvahelisest pakiärist, aga mitte ainult. Külas on DHL Express Estonia tegevjuht Kristina Laaneots. DHL Express Estonia töötab alates sellest nädalast uhiuues Airport City terminalis. Küsime, miks see on oluline samm edasi DHLi siinsetele klientidele ja töötajatele ja millised uuendusi uues terminalis kasutusel võeti.
Ent saates räägime ka Kristina Laaneotsa isiklikkust karjäärist. Nimelt paneb Laaneots siinse ameti maha, pakib juba järgmise nädala alguses oma asjad ning kolib Austria pealinna Viini. Mida tegema, sellest kuulete juba saates. Vestlust juhib logistikauudised.ee teemaveebi juht Tõnu Tramm.
Hetkel kuum
Kriisi puhul läheb riigivaru müüki kõrgeima hinnaga
Artikkel jätkub pärast reklaami
15.00 - 16.00 “Äripäeva raamatuklubi”
Äripäeva oktoobrikuises raamatuklubis on arutluse all nii Eesti kui ka välismaiste tippinvestorite edulood. Räägime raamatust “Miljonäri retsept. Tippinvestorite lood“, mis koondab kaante vahele juba ajalooks saanud „Investori“ ajakirja kõige säravamad kaanelood aastatest 2020–2025. Saates arutlevad Admirals Eesti müügijuht Paul Raud ning Äripäeva investeerimisvaldkonna juht Juhan Lang, milliste tippinvestorite teekonnad neid enim kõnetasid ja miks. Saadet juhib Äripäeva börsitoimetuse ajakirjanik Jana Saarkoppel.
Kuula Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.
Kuulamislingi ja nädala saatekava leiab siit
.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!