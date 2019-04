Liibüa võimalik kodusõda võib naftaturgu šokeerida

Liibüa põlevad naftaväljad 2014. aastal. Foto: EPA

Liibüa pealinna Tripoli ümber käivad võitlused on sundinud USA sõjaväge riigist taanduma. Konflikt võib hakata märkimisväärselt mõjutama ka naftahindu, vahendab CNBC.

Mässumeelsed võitlejad eesotsas kindral Khalifa Haftariga korraldasid Liibüa valitsusvägede vastu eelmisel nädalal üllatusrünnaku. Nüüd on tõsine oht, et riigis puhkeb kodusõda.

“Liibüa konflikt saab olema turuosaliste jaoks jälle üks põhiteemasid. See, mis toimub, on väga märkimisväärne,” ütles S&P Global Plattsi energiaturu juht Dave Ernsberger. “Me oleme näinud, kuidas Venezuela tootmine langes väga järsult. Varud on võrreldes viie aasta keskmisega taandunud. Liibüa probleemi lisandumine võib turgude jaoks olla korralik šokk.”

Uudised tulevad ajal, mil naftahinnad on viimastel kuudel tublisti tõusnud. Brenti ja WTI toornafta on tänavu kallinenud enam kui 20 protsenti. WTI on täna lisanud 2 protsenti ja Brent 1 protsendi. Kummagi barrel maksab vastavalt 64,3 ja 71,1 dollarit. Tegemist on viimase viie kuu kõrgeima tasemega.

Analüütikud ütlevad, et tõsine kodusõda võib Liibüa päevast naftatootmist vähendada 300 000-400 000 barreli võrra. Liibüas oli viimati kodusõda 2011. aastal, mil troonilt tõugati kauaaegne riigijuht Moammar Gadhafi.