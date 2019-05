Hiinlased ei soovinud ameeriklaste nõudmistele vastu tulla

Hiina asepeaminister Liu He (paremal), USA kaubandusesindaja Robert Lighthizer (vasakul) ja USA rahandusminister Steven Mnuchin (keskel) fotosessioonil eelmisel läbirääkimistevoorul 1. mail Pekingis. Foto: EPA-EFE/ANDY WONG/POOL

Reuters andis täna kolmele valitsussektori allikale ja kolmele erasektori allikale viidates teada, et eelmise reede õhtul saadeti USA valitsusele hiinlaste poolt parandatud kaubanduskokkuleppe mustand, kus olid hiinlaste poolt kustutatud olulised punktid, milles osapooled olid eelnevalt kokku leppinud.

Kaubandusleppe mustandis oli Hiina kustutanud igas seitsmes peatükis oma lubaduse muuta riigi seadusi, mis lahendaksid peamised kaebused, mis olid põhjustanud kaubandussõja alustamise USA poolt: USA intellektuaalomandi ja ärisaladuste vargus; sunnitud tehnoloogiasiire; konkurentsipoliitika; ligipääs finantsteenustele ning valuutakursi manipulatsioon.

See asjaolu sundis pühapäeval USA presidenti teatama, et reedel tõstetakse Hiina importkaupadele tollimaksu.

Täna teatas Trump Twitteri vahendusel, et tema arvates oli hiinlaste poolt kokkulepetest taganemine ja kaubandusleppe ümber tegemise üheks põhjuseks hiinlaste lootus, et peale järgmisi presidendivalimisi saavad nad läbi rääkida “Joe Bideniga või mõne teise väga nõrga demokraadiga.”

Trump lisas, et ta oleks õnnelik, kui saaks hoida Hiina importkaupade tollitariifid omal kohal.

Hiina kaubanduskõneluste delegatsiooni juht, asepeaminister Liu He saabub Washingtoni neljapäeval, et läbirääkimistega jätkata. Samas ütlesid kaks allikat Reutersile, et USA ametnikel on nüüd vähe lootust, et Liu tuleks kõnelustele mõne pakkumisega, mis võiksid läbirääkimised varasemale rajale juhtida.

Mõned allikad ütlesid Reutersile, et tüli paisumise vältimiseks peaks Liu ära jätma Hiina poolt tehtud ettepanekud lepinguteksti muudatuste osas ning nõustuma uusi seadusi vastu võtma. Hiina peaks liikuma ka teistes võtmeküsimustes USA seisukohtade suunas, nagu näiteks nõudmine vähendada Hiina tööstussubsiidiume ning USA geneteetiliselt muundatud põllumajandussaaduste heakskiitmise protsessi kiirendamine.

USA valitsus on öelnud, et tollimaksu tõus 10% pealt 25% peale 200 miljardi dollari ulatuses Hiina kaupadele jõustub reede öösel kell 00.01. Kõrgema tollimaksu alla lähevad muuhulgas internetimodemid ja -ruuterid, trükkplaadid, tolmuimejad ning mööbel.