Bitcoini hind tõusis päevaga 25 protsenti

Bitcoin. Foto: Reuters

Ühe bitcoini hind ületas täna 8000 dollari piiri ning viimati tõusis krüptovaluuta nõnda palju päevi järjest 2013. aastal, vahendab Bloomberg.

Vaid mõni tund pärast seda, kui bitcoin oli esmaspäeval ilma konkreetse põhjuseta 25 protsenti kallinenud, lisas krüptoraha teisipäeval hinnale veel 6 protsenti. See aitas krüptoturu koguväärtuse viia peaaegu 250 miljardi dollarini – see on tase, mida viimati nähti eelmise aasta augustis. Mitmed teised krüptorahad olid samuti kallinemas.

Mis võiks olla hinnatõusu põhjuseks? Osad ütlevad, et võimalik on näiteks lühikeste positsioonide massiline likvideerimine – hinnatõus tuli paljude jaoks üllatusena ning selle tõttu loobuti langusele panustavatest positsioonidest. Mida rohkem hind tõusis, seda rohkem oli ka positsioonidest loobujaid.

Teise seletusena tuuakse välja seda, et viimased häkkerite rünnakud ning skandaalid pole üldist turgu väga suurelt mõjutanud. See annab investoritele kindlust, et krüptoturg on siiski turvaline.

Mitmed krüptoraha entusiastid aga väidavad, et krüptovaluutadest on saanud nii-öelda turvasadama varad, mis pakuvad paremat tootlust ajal, mil aktsiaturud langevad.

“Seletusi hinnatõusuks on palju. Mõned neist on naeruväärsemad kui teised. Ükski pole piisavalt märkimisväärne, et nõnda suurt tõusu õigustada,” ütles Oanda Corpi analüütik Craig Erlam.

Erlam nentis, et ralli, mis on ka teiste krüptorahadeni jõudnud, sarnaneb eelneva spekulatiivse buumiga, mis viis 2017. aastal bitcoini peaaegu 20 000 dollarini. 2018. aastal kukkus krüptoraha tagasi peaaegu 3000 dollarini.

“Mõned näevad, et hinnad on tõusma hakanud ja kardavad sellest ilma jääda,” ütles ta Bloombergile.