Tagasi 07.11.25, 12:34 Sensatsioon galeriis: sada aastat varjus olnud maal tuleb oksjonile alghinnaga 80 000 eurot Allee galeriis tuleb sel korral kunstiteoste sügisoksjonile tõeline pärl: sada aastat kunstiavalikkusest kadunud Jaan Vahtra teos “Sadam”.

Jaan Vahtra teos “Sadam”, 1923

Foto: Stanislav Stepaško, Allee galerii

Teose alghind oli 80 000 eurot.

“Sadama” ostis 1924. aastal üks Eesti kõrge riigiametnik, kes käis selle eest välja 10 000 marka. Pärast seda kadus teos aga kunstiavalikkuse eest ning leiti üles Viljandimaalt, kus see oli liikunud läbi kinnisvaraostude ühest perest teise, rääkis galerist Katre Palm Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

“Meil on tõesti suur rõõm, et üle 100 aasta, täpsemalt 101 aastat hiljem, me saame Allee galeriis seda näitusel täna inimestele näidata,” nentis Palm. “Puhtalt juba ainult selle maali pärast on väga mitmed inimesed meile külla tulnud.”

Palm selgitas intervjuus, mida Jaan Vahtra teoses on kujutatud, kuidas see sobitus toonase ajastuga ning kuidas teose alghind kujunes. Samuti tuli juttu ka teistest oksjonil olevatest töödest.

Vestles Linda Eensaar.