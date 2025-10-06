Tagasi PRO 06.10.25, 19:00 VIDEO: 5 nippi, kuidas panna meeskond ideid genereerima ja ellu viima Juht saab olla samal ajal toetav ning ärieesmärkide ära tegemise suhtes väga nõudlik, ütles koolitaja, mentor ja coach Kristjan Rotenberg.

Mentor ja koolitaja Kristjan Rotenberg.

Foto: Raul Mee

On hulk asju, mis tapab meie loovust ja tahet midagi ära teha, tõdes Kristjan Rotenberg kiiresti kasvavate ettevõtete ehk gasellide konverentsil - näiteks stress, piirangud, rutiin, aga ka ebaselged sihid ja kuuluvustunde puudumine.

“Väga hästi toimivad meeskonnad nügivad üksteist päris palju, võtavad üksteist sihikule, aga mitte isiklikult, vaid ideede pinnal,” ütles ta. “Kui sinu meeskonnas pole nõupidamise ajal pinget, tähendab see, et pole tõelist turvalisust.”

Uuendusmeelsus on see, mille pinnalt hakkavad tekkima uued ideed. Aga mida on vaja selleks, et ettevõttes jaguks uuendusmeelsust? Mida saab juht teha selleks, et töötajal oleks julgust uusi asju proovida?

Rotenberg jagas viit töötavat nippi, mida on ettevõtetes näinud.

Praktilist ettekannet saavad Äripäeva PRO omanikud täismahus järele vaadata.