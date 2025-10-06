Bitcoini uus rekord paiskas krüptoaktsiad kõrgustesse

Bitcoini kaevandaja Riot Platformsi aktsia kallines ligi 12%.
Foto: AFP/Scanpix
Bitcoini varahaldaja MicroStrategy, krüptobörsi Coinbase Globali ja stabiilrahade väljastaja Circle Internet Groupi aktsiad kallinesid esmaspäeval enam kui 2%. Bitcoini kaevandamisega seotud Marathon Digitali emaettevõtte MARA Holdingsi aktsia tõusis enam kui 6% ning bitcoini kaevandaja Riot Platformsi aktsia ligi 12%.
