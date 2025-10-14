Google süstib India tehisintellekti andmekeskusesse 15 miljardit

Google’i emafirma Alphabet saavutas septembri keskel esmakordselt 3 triljoni dollari suuruse turuväärtuse.
Foto: Reuters/Scanpix
Google’i emafirma Alphabeti 1-gigavatise võimsusega andmekeskuse linnak rajatakse Visakhapatnami sadamalinna Andhra Pradeshi osariigis. Teisipäeval teatas Alphabet 15 miljardi dollari suurusest investeeringust, Lõuna-India osariigi ametnikud hindasid investeeringu suuruseks varem vaid 10 miljardit dollarit.
USA suurfirma Microsoft kavatseb Ühendkuningriiki investeerida järgnevate aastate jooksul 30 miljardit dollarit, et arendada oma tehisarutaristut. Märkimisväärsed investeeringud teevad ka näiteks Nvidia, Alphabet ja OpenAI.
