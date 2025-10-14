Enne tulemusi: USA suurpankadele oodatakse kasumiralli jätku

USA presidendi Donald Trumpi ja teiste maailma liidrite trikkide taustal valitseb aktsiaturgudel pidevalt korrektsiooni oht, kuid Trump ei karda järele anda või oma otsuseid tagasi pöörata, kui aktsiaturud või majandus kiiva kiskuma hakkavad, rääkis LHV makroanalüütik Triinu Tapver.
Balti riikide suurim ehitusmaterjale, remonditarvikuid ja kodutehnikat turustav jaekett Kesko Senukai alustab ulatuslikku laienemist kõigil oma turgudel, nii Eestis, Lätis kui Leedus, plaaniga avada kogu piirkonnas üle 30 uue kaupluse. Hetkel käib aktiivne otsing jaemüügiks sobilike ehituskruntide ja ruumide leidmiseks.