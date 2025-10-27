Ando Leppiman investeerimist nuusutamas: ikka mõõdukate summadega
Muu hulgas ka USA tehnoloogiasektorisse ja tehisintellekti firmadesse oma isiklikku raha paigutanud riigiettevõtte juht ja endine riigiametnik Ando Leppiman hoiab investeeritud summad sellised, et nende kaotamine ei segaks elus hakkama saamist.
Leppiman rõhutab, et ta ei pea ennast investoriks ning seetõttu pikemalt oma teekonnast sellel teel rääkida ei taha
Foto: Raul Mee
Eesti Varude Keskuse juht Leppiman rõhutab saate “Äripäeva fookuses” lõpuosas, et ta ennast päris investoriks ei pea. “Mõned aktsiad ja fondid olen soetanud,” tunnistab ta siiski. Tema portfelli üksikaktsiad on pärit välismaa börsidelt ning Eestist ja Balti börsidelt on ta soetanud pigem võlakirju.
