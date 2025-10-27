Raadiohommikus: tuntud analüütik prognoosib intresse ja börsifirmade tulemusi

Äripäeva raadio teisipäevases hommikuprogrammis kuuleme eelolevaks nädalaks majandusanalüütiku prognoose, sotsiaalmeediaturundajate soovitusi kaupmeestele ja kasvava küberkuritegevuse ohtudest.
- Majandusteadlane Triinu Tapver.
- Foto: Andras Kralla
Kella kaheksaste uudiste järel kuuleme LHV majandusanalüütikult Triinu Tapver
ilt, mida võib oodata sel nädalal toimuvatelt rahapoliitikute kohtumistelt, kui intressimäärade otsused teevad nii Euroopa Keskpank kui ka USA Föderaalreserv. Samuti räägib Tapver, millistele Eesti ja USA börsifirmade tulemustele tasub rohkem tähelepanu pöörata.
Pärast kella poole üheksaseid uudiseid kuulame sotsiaalmeedias turundavalt asjatundjalt tähelepanekuid tänavuste kohalike omavalitsuste valimiste kampaaniate kohta. Räägime Kozipi ühe omaniku Mihkel Kööbi
ga, kuidas õnnestus erakondadel noortele sihitud kommunikatsioon. Lisaks uurime asjatundjalt, mida võiksid kaupmehed kõrva taha panna, kui on soov enda juurde noori tarbijaid saada.
Kella üheksaste uudiste järel pühendame aja küberturvalisusele. Riigi infosüsteemi ameti analüüsi- ja ennetusosakonna analüütiku Ingel Pilvistega vaatame otsa, mis on viimase aja juhtumitest rohkem silma hakanud ja millisel määral on ettevõtete juhid ja omanikud valmis oma äri küberturvalisust parandama.
Hommikuprogrammi veavad Ken Rohelaan ja Joonas-Hendrik Mägi.
Päev jätkub kolme saatega:
11.00‒12.00 “Investor Toomase tund”.
Vestleme Coop Panga juhatuse esimehe Arko Kurtmanniga.
Saates räägime tema ligi 20 aasta pikkusest karjäärist, kuhu mahuvad mitmed juhtivad positsioonid pea kõigis Eestis tegutsevates suuremates pankades. Saates selgub, mida tähendab väljend, et tema karjäär sai alguse Põlva maasikapõllul. Samuti uurime, mis olid suurimad õppetunnid, mille ta omandas LHV Panga algusaegadel, ise seda "Rain Lõhmuse ja Andres Viisemanni kooliks" nimetades.
Samuti avaldab ta, mis teda LHV juures häirima hakkas ja miks ta viis aastat tagasi Coop Panka suundus.
Saate lõpus kirjeldab Kurtmann, millised eesmärgid ta Coopi juhi ametiperioodiks endale seadnud on ning millist investeerimisstrateegiat ta järgib.
Saatejuht on Merian Tiirats.
13.00‒14.00 “E-kaubanduse areng ja tulevik”.
Saates on külas Xfineri asutaja ja hinnatud disainer Lauri Post. Räägime sellest, mis teeb e-poe disainist müügile suunatud kogemuse ehk millal visuaal töötab ning millal takistab. Arutame, kuidas hea disain toetab korduvostu ja brändilojaalsust, milliseid vigu tehakse disaini planeerimisel ning millal on aeg poodi uuendada.
Saadet juhib Kuldar Kullassepp Maksekeskusest.
15.00‒16.00 “Töö ja palk”.
Saates on külas meeskonna- ja juhtimiskoolitaja Kaido Pajumaa, kellega Personaliuudiste juht Helen Roots räägib töörõõmust ja tööpiinast. Lõppeva vaimse tervise kuu raames on kesksel kohal ka töökiusu teema.
Kuula Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.
