Raadiohommikus: tuntud analüütik prognoosib intresse ja börsifirmade tulemusi

Hommikuprogrammi veavad Ken Rohelaan ja Joonas-Hendrik Mägi.

Päev jätkub kolme saatega:

11.00‒12.00 “Investor Toomase tund”.

Vestleme Coop Panga juhatuse esimehe Arko Kurtmanniga.

Saates räägime tema ligi 20 aasta pikkusest karjäärist, kuhu mahuvad mitmed juhtivad positsioonid pea kõigis Eestis tegutsevates suuremates pankades. Saates selgub, mida tähendab väljend, et tema karjäär sai alguse Põlva maasikapõllul. Samuti uurime, mis olid suurimad õppetunnid, mille ta omandas LHV Panga algusaegadel, ise seda "Rain Lõhmuse ja Andres Viisemanni kooliks" nimetades.

Samuti avaldab ta, mis teda LHV juures häirima hakkas ja miks ta viis aastat tagasi Coop Panka suundus.

Saate lõpus kirjeldab Kurtmann, millised eesmärgid ta Coopi juhi ametiperioodiks endale seadnud on ning millist investeerimisstrateegiat ta järgib.

Saatejuht on Merian Tiirats.