Harju Elekter teenis üheksa kuuga rekordilise ärikasumi

Harju Elekter kasvatas kolmandas kvartalis aastaga puhaskasumit üle 75%.
Foto: Andras Kralla
Börsifirma teatas investoritele, et kolmas kvartal oli kõrghooajale iseloomulikult tugev ning Eesti tootmisüksus saavutas tugeva tulemuse ning ka teised tütarettevõtted liiguvad, tänast keerulist majandusolukorda arvestades, õiges suunas.
Alanud nädalal teatavad oma majandusolukorra hetkeseisust paljud ettevõtted nii koduturul kui ka Ühendriikidest. Nii saame teada möödunud kvartali majandustulemustest näiteks mitmelt imelise seitsmiku ettevõttelt. Lisaks oodatakse nii euroalal kui ka USAs uusi intressimäärasid ja majandusnäitajaid.
Ida-Virumaa on uus kuum koht uute tööstusinvesteeringute tegemiseks Eestis. Tööstustraditsioonid, toetusmeetmed, ettevalmistatud greenfeild projektid, valmiv üürikinnisvara tööstustele, puuduv NIMBY ja kättesaadav tööjõud on osa märksõnadest, miks viimastel aastatel on maakonda tehtud hulgaliselt uusi tööstusinvetseeringuid.