USA börsiindeksid jõudsid taas uute rekorditeni

Trumpi administratsiooni liikmed on tunnistanud, et president Donald Trump lasi rahuläbirääkimised Iraaniga ise põhja, pidades neid ajakirjanduse vahendusel ja esitades sotsiaalmeedias väiteid, mille kohta kokkulepet polnud.
Investeeringute haldamise ettevõte Eika Asset Management plaanib emiteerida kuni 5 miljoni euro väärtuses võlakirju, et rahastada uue logistikapargi arendamist Poolas. Raha kaasatakse vastavalt projekti vajadustele kolmes etapis ning võlakirju pakub Euroopa kaasinvesteerimisplatvorm Letsinvest.