Läti esimene riigifirma läheb börsile: „Meil kiiret rahavajadust ei ole“

“Oleme mõnes mõttes jäämurdjad,” ütles börsile mineva Läti riigiettevõtte LAU Infra Group juht Vilnis Vitkovskis. Teefirma ei pane lootusi ainult kaitsesektorile, vaid ka Rail Balticule.

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