Terav vastasseis lahenes: USA võttis Anthropicu mudelitelt keelu maha

USA kaubandusministeerium tühistas Anthropicu Claude Fable 5 ja Mythos 5 tehisintellektimudelite ekspordipiirangud. Sellega sai läbi järjekordne terav vastasseis ühe juhtiva AI-ettevõtte ja Trumpi administratsiooni vahel.

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