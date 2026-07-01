Terav vastasseis lahenes: USA võttis Anthropicu mudelitelt keelu maha

USA kaubandusministeerium tühistas Anthropicu Claude Fable 5 ja Mythos 5 tehisintellektimudelite ekspordipiirangud. Sellega sai läbi järjekordne terav vastasseis ühe juhtiva AI-ettevõtte ja Trumpi administratsiooni vahel.
Hea lugeja! See siin on alles sisuka loo esimene lõik. Kui sa oleks tellija, saaksid seda
artiklit lugedes teada:
- miks tekitas USA otsus Anthropicu mudelite piirangud kiiresti tühistada AI-sektoris veelgi rohkem ebakindlust;
- kuidas kommenteeris kaubandusminister Howard Lutnick valitsuse rolli Fable 5 ja Mythos 5 ligipääsu taastamisel;