Võimas maksutagastus päästis Nike kvartalitulemused

Koroonakriisiga alanud kümnend tõi ketsientusiastidele buumi: tekkis uus põlvkond tossuhuvilisi, kes olid valmis varem 100eurose ketsipaari eest maksma tuhandeid eurosid. Praeguseks on buum vaibunud, ent ligi 300 ketsipaari omanik ja Ballzy endine ostujuht Kaspar Rätsep ootab turu uut õitsengut.
Riias Preses Nama Kvartālsi arendav AS PN Project alustab uut tagatud võlakirjaprogrammi emissiooni, pakkudes investoritele 9% tootlust lunastustähtajani. Võlakirjade märkimine kestab 30. septembrist 9. oktoobrini. Võlakirjapakkumine annab investoritele võimaluse investeerida ühte Riia olulisemasse uude A-klassi bürooprojekti.